Chaotische situatie bij goudmijn leidt tot dode en gewonde

Bij de mijn van Zijin in Suriname zijn zondagmorgen twee goudzoekers gewond geraakt, nadat zij volgens de eerste informatie waren afgekomen op een zogenoemde high grade blast. Daarbij gaat het om een explosie in een gedeelte van de mijn waar gesteente met een hoog goudgehalte wordt losgemaakt.

Na de ontploffing zouden meerdere illegale goudzoekers zich richting de mijn hebben begeven. De aanwezige taskforce trad op en verjoeg de groep. Tijdens de terugtocht ging het mis: twee mannen zouden van een hoogte zijn gevallen

Een van de slachtoffers liep een gapende snijwond aan zijn voorhoofd op. Hij werd ter plaatse behandeld door leden van de taskforce en medewerkers van Zijin en daarna voor verdere EHBO-behandeling overgebracht.

Het tweede slachtoffer kwam na zijn val vast te zitten tussen rotsblokken. Volgens de eerste informatie gaat het om een zeer moeilijk bereikbare plek, waardoor het niet mogelijk is hem op mankracht weg te halen. Deze persoon is ter plaatse overleden.

De situatie is inmiddels onder controle, al zouden mensen in de omgeving zich nog roeren. Verschillende diensten zijn ingeschakeld, waaronder de Forensische Opsporing, Kapitale Delicten en een lijkenwagen. Ook is de hulp van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing ingeroepen om de man uit het gebied te verwijderen.

De twee slachtoffers zijn volgens de informatie geen bewoners van het dorp Koffiekamp. Een van hen is afkomstig uit de stad en de andere uit Boven-Suriname.