Brunswijk nog steeds ontevreden: “Op 16 juli ga ik evalueren en dan pas a volk o yere mi sten”

ABOP-leider Ronnie Brunswijk vindt nog steeds dat veel afspraken binnen de coalitie niet worden nagekomen. Desondanks maakt hij zich niet druk en gaat hij gewoon door totdat de coalitiesamenwerking met de NDP, NPS, PL, A20 en BEP een jaar heeft bereikt. Op 16 juli 2026 gaat hij evalueren, waarna het Surinaamse volk zijn stem zal horen.

“Ik wil niet voorbarig zijn, maar veel afspraken worden niet nagekomen. Wanneer je me iets zegt, dan moet het dat zijn”, zei de politicus in een interview op TBN. De oud-vicepresident, nu vicevoorzitter van DNA, vindt het erg dat partijvoorzitters maanden terug afspraken met elkaar hebben gemaakt en deze nog steeds niet zijn gehonoreerd. Alleen merkt hij dat zaken van andere partners wel binnen één dag in orde worden gemaakt.

“Bij hen is het binnen één dag. Maar als het gaat om ABOP, dan zijn er formaliteiten die in acht moeten worden genomen. Terwijl bij hen buiten alle regels om de mensen worden benoemd. Ik heb zoveel gevallen meegemaakt”, stelde Brunswijk.

De ABOP-leider legt uit dat, nu de regering iets meer dan negen maanden aanzit, er kanttekeningen worden gemaakt. Uit de coalitie stappen is daarom niet iets waaraan hij nu denkt. Wel zal hij president Jennifer Simons duidelijk maken welke zaken zij moet corrigeren en moet de regering geen besluiten nemen die niet in de context van de ABOP passen.

“En als ze corrigeert, dan gaan we door. Maar als we geen zeggenschap hebben, dan tra fas no de!”, benadrukte Brunswijk. Tussen hem en het staatshoofd is er tot nu toe wel een goede verstandhouding. Het enige wat misgaat, is dat zijn zaken niet in orde worden gemaakt.

Wat deze zaken precies zijn, wil hij echter niet publiekelijk aangeven. Enkele kleine voorbeelden hiervan zijn wel de benoemingen op de posten van korpschef en directeur bij het DNV. “Dat was beloofd, maar dat is niet gedaan. Maar den sani dati na pikin tori. Belangrijk is dat Suriname er beter van moet worden”, aldus Brunswijk.