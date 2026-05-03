Brunswijk: “Enige fout die Monorath heeft gemaakt is dat hij niet bekend had moeten maken dat Saya zijn adviseur is”

ABOP-leider Ronnie Brunswijk ziet op zich niets verkeerd met het besluit van JusPol-minister Harish Monorath om zich te laten adviseren door de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon. Alleen vindt hij dat de bewindsman dit niet publiekelijk bekend had moeten maken en vooral niet had moeten aangeven dat hij als adviseur op het ministerie heeft aangetrokken.

Volgens Brunswijk moeten mensen die in het kader van intelligence werkzaamheden verrichten, onzichtbaar blijven. “Dat van Saya is niet verkeerd…dat iemand jouw adviseur is ‘tap a strati’, want je wilt weten wat daar gebeurt. De enige fout die hij heeft gemaakt is dat hij dat niet bekend had moeten maken”, zei Brunswijk in een interview op TBN.

Monorath kwam donderdag in DNA onder vuur te liggen van zowel oppositie als coalitie over zijn uitspraak een dag eerder in een interview op Sign-in TV, waarin hij aangaf dat hij Saya als adviseur had aangetrokken en dat daar niets mis mee is.

Zijn collega en partijgenoot Marinus Bee van BiZa tikte hem uiteindelijk op de vingers en verklaarde tegenover het parlement dat noch bij BiZa noch bij de RvM een verzoek tot benoeming van Saya tot beleidsadviseur is ingediend. Volgens Bee maakt een vriendendienst zo iemand nog niet tot adviseur van een minister.

Volgens de ABOP-topman is de 45-jarige Monorath nog jong en moet hij bepaalde zaken nog leren. “Hij is nog een beetje jong en iedereen leert nog. Wanneer je mensen neemt in de intelligence, dan betekent het dat die persoon onzichtbaar is. Helaas is dat niet gebeurt. Ik ga met hem praten en dan zullen we hem een aantal tactieken leren over hoe te handelen bij bepaalde gevallen”, aldus Brunswijk.

Alhoewel er nu een bepaalde druk om deze case op Monorath is gekomen, verwacht Brunswijk dat Saya toch zal aanblijven. Alleen weet hij niet wat voor effect dit zal hebben aangezien eenieder nu weet dat Saya zichtbaar intelligence adviezen geeft. Ondertussen hebben een groep officieren van het Korps Politie Suriname aangegeven dat zij voortaan Saya de toegang tot kantoorruimtes van justitiegebouwen zullen weigeren wanneer hij tijdens bezoeken van Monorath meeloopt.