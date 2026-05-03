Automobilist belandt met voertuig in kanaal en wordt beroofd door ‘helpers’

Een 50-jarige automobilist is zaterdagavond beroofd door zogenoemde helpers, nadat hij met zijn voertuig in het water belandde langs het Tout Lui Fautkanaal ter hoogte van de Vredenburgweg in Suriname.

Volgens de eerste informatie reed het slachtoffer, C.Q., met zijn Toyota Vigo over de weg toen hij om nog onbekende redenen in het water terechtkwam.

Kort na het ongeval verscheen een groep mannen die zich voordeden als hulpverleners. In plaats van hulp te bieden, maakten zij misbruik van de situatie door de automobilist te beroven.

De daders maakten zijn mobiele telefoon, ruim 30.000 SRD en andere persoonlijke goederen buit. Na de beroving verlieten zij de plaats.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de Surinaamse politie. De sterke arm werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.