Adhin spreekt bij eerste Jules Wijdenbosch-lezing in Amsterdam

NDP-politicus en Assembleevoorzitter Michael Ashwin Adhin heeft zaterdag een bijdrage geleverd aan de eerste Jules Wijdenbosch-lezing in Amsterdam. Tijdens dezelfde bijeenkomst werd ook de Jules Wijdenbosch Foundation in Nederland officieel geproclameerd.

De lezing werd georganiseerd door Stichting Collectief Overzee Suriname en stond in het teken van de nalatenschap van voormalig president Jules Albert Wijdenbosch. De datum van het evenement is symbolisch, aangezien Wijdenbosch op 2 mei werd geboren.

Het evenement trok veel belangstelling vanuit de Surinaamse diaspora in Nederland. Volgens de organisatie was de bijeenkomst zelfs volledig volgeboekt, wat de grote betrokkenheid onder Surinamers in het buitenland onderstreept.

Tijdens de lezing werd stilgestaan bij de politieke en maatschappelijke erfenis van Wijdenbosch, maar ook vooruitgekeken naar de toekomst van Suriname. Spreker Andy Rusland pleitte daarbij voor een strategische langetermijnvisie voor de economische ontwikkeling van het land.

Met de oprichting van de Jules Wijdenbosch Foundation wil de organisatie de ideeën en visie van de oud-president levend houden en een platform creëren voor discussie en reflectie binnen de Surinaamse gemeenschap, zowel in Suriname als in de diaspora.