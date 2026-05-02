Verongelukte autobestuurder Garnizoenspad is DJ Sensation

De autobestuurder die vanmorgen om het leven is gekomen bij een eenzijdig ongeval in Suriname, is de 23-jarige Aditya Soekhnandan, bekend als DJ Sensation.

De politie van Kwatta kreeg omstreeks 06.15 uur via het Command Center een melding van een eenzijdig verkeersongeval op het Garnizoenspad, ter hoogte van O.S. Pomona.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de bestuurder in een grijze Toyota Axio over het Garnizoenspad reed, komende vanuit de richting van de Vierde Rijweg en gaande in de richting van de Vijfde Rijweg.

Ter hoogte van de school verloor hij vermoedelijk door hoge snelheid de controle over het stuur, waarna hij tegen twee masten van respectievelijk de EBS en Telesur botste.

Na de botsing kwam het voertuig op een erf tot stilstand. De bewoners van het pand waren zich op dat moment aan het klaarmaken voor het werk, toen zij een harde knal hoorden. Tot hun schrik zagen zij de auto op hun erf staan. Het erf is niet voorzien van een schutting.

De bestuurder raakte bekneld in het voertuig. Hij liep zeer ernstige verwondingen aan het hoofd op en overleed ter plaatse. De brandweer van Jarikaba kwam ter plekke en heeft het lichaam uit de auto gehaald.

Enkele buurtbewoners verklaarden dat zij een blikje bier op de zitting zagen liggen en dat het voertuig naar alcohol rook.

De bestuurder was in het bezit van een geldig rijbewijs. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en werd door een sleepdienst afgevoerd.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot afgestaan aan de nabestaanden.

De zaak is door de politie van Kwatta overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Midden, die belast is met het verdere onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.