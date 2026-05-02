Vandaag is Internationale Dag van het Naakt Tuinieren

Vandaag is het de Internationale Dag van het Naakt Tuinieren (World Naked Gardening Day), een opvallende jaarlijkse themadag die mensen aanmoedigt om letterlijk dichter bij de natuur te komen. De dag vindt elk jaar plaats op de eerste zaterdag van mei.

De oorsprong van de dag gaat terug tot 2005, toen de Amerikaanse organisatie Body Freedom Collaborative, gesteund door naturistenorganisaties, het initiatief lanceerde. Het doel: een luchtige, niet-politieke manier bieden om tuinieren te combineren met lichaamsacceptatie en natuurbeleving.

Volgens de initiatiefnemers kunnen alledaagse tuinactiviteiten zoals wieden, planten en snoeien net zo goed zonder kleding worden gedaan. Daarbij zou naakt tuinieren niet alleen bevrijdend werken, maar ook bijdragen aan een positiever zelfbeeld en een sterker gevoel van verbondenheid met de omgeving.

Wat begon als een kleinschalig initiatief in de Verenigde Staten groeide al snel uit tot een internationaal fenomeen. De dag wordt inmiddels wereldwijd opgepakt, vaak op informele wijze: mensen vieren het in hun eigen tuin of op afgelegen plekken, waarbij privacy en lokale regels worden gerespecteerd.

Hoewel het concept voor sommigen ongebruikelijk klinkt, benadrukken organisatoren dat het evenement vooral bedoeld is als speels en ontspannen. Het draait niet om provocatie, maar om vrijheid, plezier en het ervaren van de natuur zonder barrières.

Deskundigen wijzen erop dat tuinieren op zichzelf al goed is voor lichaam en geest. De combinatie met buiten zijn en bewust omgaan met het eigen lichaam kan volgens voorstanders bijdragen aan minder stress en meer welzijn.

Deelname gebeurt meestal in besloten kring. Openbare naaktheid is in veel landen aan regels gebonden, waardoor mensen wordt aangeraden rekening te houden met hun omgeving.

Met een groeiende populariteit en jaarlijkse aandacht blijft deze bijzondere dag een gespreksonderwerp—een mix van humor, natuurbeleving en een vleugje maatschappelijke reflectie.