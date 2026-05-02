Tuinman beroofd na aankoop van biertje bij winkel aan Indira Gandhiweg

Een 30-jarige tuinman is vrijdagavond overvallen ter hoogte van een winkel op de hoek van de Indira Gandhiweg en de Nanhoeweg in Suriname. Hij werd mishandeld door een groep jeugdigen, die er vervolgens met zijn geld en mobiele telefoon vandoor gingen.

De politie kreeg melding van het geval en stelde een onderzoek in. Volgens de eerste informatie was het slachtoffer onderweg van huis naar de woning van zijn broer aan de Sewpalweg.

Onderweg stopte hij bij een winkel op de kruising van de Indira Gandhiweg en de Nanhoeweg, waar hij een blik Parbo-bier kocht. Voor de winkel bevond zich op dat moment een groep jeugdigen. Na zijn aankoop liep hij naar de zijkant van het pand om te urineren.

Daar werd hij benaderd door de groep. Een van de jongeren vroeg hem om een vuurtje voor een sigaret. Toen de man aangaf geen roker te zijn en geen aansteker bij zich te hebben, sloeg de situatie plotseling om.

Zonder verdere aanleiding werd hij door de groep aangevallen en mishandeld. Tijdens de beroving maakten de daders zijn mobiele telefoon en 4.500 SRD buit. Daarna sloegen zij op de vlucht.

Het slachtoffer klaagde over pijn over zijn hele lichaam. Volgens zijn verklaring waren de daders niet gemaskerd en niet zichtbaar gewapend. De politie van De Nieuwe Grond heeft de zaak in onderzoek.