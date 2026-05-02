Tieners met messen beroven man na bezoek aan Suribetshop

Vijf jeugdigen, gewapend met messen, hebben afgelopen nacht een 34-jarige man beroofd aan de Indira Gandhiweg in Suriname, ter hoogte van een tankstation.

Volgens de eerste informatie had het slachtoffer, J.S., kort daarvoor een Suribetshop verlaten toen hij plotseling door de groep werd aangevallen. Onder bedreiging van messen werd hij mishandeld. Daarbij liep hij een barstwond bij zijn rechteroog op.

De daders maakten 1.600 Surinaamse dollars en zijn mobiele telefoon buit. Na de beroving verlieten zij te voet de plaats en gingen in de richting van de Welgedacht A-weg.

De politie kreeg de melding, waarna de zaak werd overgedragen aan het Regio Bijstand Team Midden. Kort daarna trad een gezamenlijke eenheid van RBTM en Surveillance Regio Midden ter plaatse op.

Door snel optreden van de wetsdienaren konden drie van de vijf verdachten worden aangehouden. Het gaat om A.H. (14), O.C. (14) en J.J. (15). Zij zijn na hun aanhouding overgedragen aan de politie van De Nieuwe Grond.

Een deel van de buit is bij de verdachten aangetroffen en in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan de recherche. Aan de opsporing en aanhouding van de twee voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.