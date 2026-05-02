Rabin Parmessar opgenomen in ziekenhuis

NDP-fractieleider Rabin Parmessar (73) is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dat bevestigen toppers van de partij tegenover Waterkant.Net.

Vernomen wordt dat de politicus zich donderdag onwel voelde en lichaamspijnen had. Hij werd naar de Spoedeisende Hulp gebracht en vervolgens opgenomen in het ziekenhuis.

De toestand van Parmessar is stabiel. Hij ligt ter observatie in het hospitaal.

De fractieleider, tevens het oudste lid van het parlement in Suriname, was donderdag nog aanwezig tijdens de openbare vergadering.