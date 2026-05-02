Penitentiaire ambtenaren dienen klacht in tegen politievrouw en haar zus

ADJUMA Party

Twee vrouwelijke penitentiaire ambtenaren hebben bij de politie een klacht ingediend na een incident bij Witte Lotus in Suriname.

Volgens de eerste informatie waren C.W. (27) en B.G. (25) vrijdag in hun vrije tijd aanwezig bij een toernooi, toen zij naar eigen zeggen werden benaderd door A.B. Met haar zou al langer een conflict bestaan.

Caribbean Party

Dat conflict houdt volgens C.W. verband met haar huidige partner, die politieambtenaar is en ook een bekende zou zijn van A.B. C.W. verklaarde dat zij A.B. duidelijk maakte geen problemen te willen en haar verzocht te stoppen met lastigvallen.

Desondanks zou A.B. haar zus hebben gebeld om naar de locatie te komen. Niet veel later verscheen de zus, gekleed in politie-uniform en vergezeld van twee vrouwen in burgerkleding.

Volgens de aangeefsters liep de zus direct op C.W. af en vroeg haar wat zij met A.B. had gedaan. De situatie dreigde daarna te escaleren.

Om verdere problemen te voorkomen, besloten de penitentiaire ambtenaren het voorval te melden bij de politie en formeel een klacht in te dienen. Zij gaven daarbij aan dat er geen sprake is geweest van fysieke mishandeling of concrete bedreigingen.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

shop now
