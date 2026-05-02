Overkapping stort in bij landbouwshop

Een overkapping is vrijdag ingestort bij een landbouwshop aan de Mohamed Rashid Pierkhanweg in Suriname.

Een buurtbewoner die leidinggevende is bij een bouwbedrijf zegt aan Waterkant.Net dat de constructie niet voldeed aan de bouwtechnische vereisten en ondeugdelijk was bevestigd aan het pand, waardoor de overkapping het uiteindelijk begaf.

Volgens de bouwkenner was de instorting slechts een kwestie van tijd. Bij het incident hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De ravage is groot, zoals op de foto van de situatie te zien is.