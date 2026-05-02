Mark X-bestuurder zonder rijbewijs rijdt EBS-mast kapot en zegt in slaap te zijn gevallen

De politie van bureau Santodorp heeft in de vroege ochtend van maandag 27 april een verkeersongeval afgehandeld aan de Santodorpweg, waarbij de bestuurder van een Toyota Mark X een EBS-mast heeft kapotgereden.

Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt dat de bestuurder, geïdentificeerd met initialen J.A., over de Santodorpweg reed komende vanuit de richting van de Nieuwzorgweg en gaande richting Latour. Ter hoogte van pandnummer 11 verloor hij de controle over het stuur en knalde tegen de EBS-mast. Naar zijn zeggen was hij in slaap gevallen.

De bestuurder bleef ongedeerd en het voertuig liep aanzienlijke materiële schade op.

Tijdens het onderzoek is verder gebleken dat de bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs. Hij verklaarde reeds langer dan een jaar zonder rijbewijs deel te nemen aan het verkeer, meldt de Verkeersunit van Regio Midden Suriname.

De bestuurder werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verdere afhandeling. De wagen werd door een sleepdienst afgevoerd.

Het onderzoek van de politie duurt voort.