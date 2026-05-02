Jongens duiken in septic tank, buurtmanager grijpt in

De buurtmanager van Latour, inspecteur Reginald Nibte, heeft op vrijdag 1 mei direct actie ondernomen na een zorgwekkende melding van een buurtbewoner aan de Rahiemweg, een zijstraat van de Saronweg in Suriname.

De melder zag dat enkele jonge jongens uit de buurt over de schutting van een in aanbouw zijnde woning waren geklommen. Op het erf namen zij een duik in een met water gevulde septic tank. Vanwege hun jonge leeftijd vreesde de buurtbewoner voor ernstige ongelukken en werd direct de buurtmanager ingeschakeld.

Nibte kwam ter plaatse, wist drie jongens op te sporen en ging vervolgens samen met hun ouders in gesprek over de ernst en gevaren van dergelijk gedrag.

De buurtmanager benadrukt het belang van toezicht bij ouders en verzorgers. “Weet waar uw kinderen zijn en met wie zij omgaan. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje en komt vaak onverwacht.”