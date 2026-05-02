GIO Suriname ziet bezoek Indiase minister als kans voor nieuwe fase in samenwerking

De Global Indian Organisation (GIO) Chapter Suriname spreekt grote waardering uit voor het bezoek van de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Dr. Subrahmanyam Jaishankar, aan Suriname. Het bezoek vindt van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 mei 2026 plaats in het kader van de 9e Joint Commission Meeting en valt samen met het jaar waarin Suriname en India vijftig jaar diplomatieke betrekkingen herdenken.

Volgens de organisatie onderstreept het bezoek de sterke historische band tussen beide landen en de groeiende strategische waarde die India hecht aan Suriname en de Indiase diaspora in het Caribisch gebied. GIO ziet vooral kansen op het gebied van economische ontwikkeling, technologie, onderwijs, investeringen en duurzame samenwerking.

De organisatie wijst erop dat India onder leiding van Jaishankar zijn internationale positie verder heeft versterkt, onder meer via digitale transformatie, internationale handel, e-governance en capaciteitsopbouw. Die ontwikkelingen kunnen volgens GIO ook voor Suriname waardevolle mogelijkheden bieden.

GIO Chapter Suriname zegt zichzelf te zien als een brug tussen Suriname en India. De organisatie wil actief bijdragen aan concrete voorstellen rond investeringen, ondernemerschap, technologische samenwerking en kennisoverdracht.

Volgens GIO kan het bezoek de aanzet geven tot een nieuwe fase van nauwere en wederzijds voordelige samenwerking tussen beide landen. De organisatie zegt zich te blijven inzetten voor versterking van deze strategische relatie, in het belang van beide naties en toekomstige generaties.