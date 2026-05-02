Currie: Suriname investeert te weinig in onderwijs terwijl achterstanden oplopen

Suriname investeert volgens onderwijsminister Dirk Currie nog te weinig in onderwijs, terwijl juist die sector bepalend is voor de toekomst van het land. In een vraaggesprek met de Communicatie Dienst Suriname zegt de minister dat internationaal 15 tot 20 procent wordt geadviseerd, maar dat Suriname momenteel rond de 10 procent zit.

Die beperkte investering is volgens Currie merkbaar in het onderwijsveld. Hij wijst onder meer op problemen met klaslokalen, transport en betalingsachterstanden. Om daarin verbetering te brengen, wil het ministerie processen evalueren en sneller en transparanter maken.

Daarnaast wordt met financiering van onder andere de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank gewerkt aan een lijst van 58 scholen die in aanmerking komen voor renovatie en bijbouw. Volgens Currie zijn ook samenwerking met andere ministeries, veiligheid, scholenbouw en nutsvoorzieningen belangrijke voorwaarden om kinderen succesvol onderwijs te bieden.

De minister noemt Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het belangrijkste ministerie, omdat jongeren daar vanaf de lagere school tot aan de universiteit worden begeleid bij het ontdekken van hun talenten en toekomstmogelijkheden. Succesvolle jongeren dragen volgens hem uiteindelijk bij aan zowel de publieke als private sector.

Met het oog op de olie- en gasontwikkelingen wil Currie de capaciteit van jongeren en opleidingsinstellingen in kaart brengen. Tegelijk waarschuwt hij dat Suriname zich niet blind moet staren op olie en gas, omdat die sector niet duurzaam is. Ook ICT, toerisme, ondernemerschap en de creatieve industrie moeten volgens hem sterker worden ontwikkeld.

Verder wil het ministerie meer aandacht voor vroege schoolverlaters, tienermoeders, mentale gezondheid en kinderen met speciale talenten of beperkingen. Technologie en kunstmatige intelligentie moeten volgens Currie eveneens een grotere plek krijgen in het onderwijs, zodat jongeren beter worden voorbereid op de moderne arbeidsmarkt.

Van 8 tot en met 10 juni vindt het vervolg van het onderwijscongres plaats. Currie benadrukt dat onderwijsvernieuwing niet overhaast moet gebeuren en dat vooral leerkrachten goed moeten worden ondersteund, omdat zij de veranderingen uiteindelijk in de praktijk moeten uitvoeren.