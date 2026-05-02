Automobilist dood na zware crash tegen masten op Garnizoenspad

Een automobilist is zaterdagochtend ter plaatse overleden na een eenzijdig verkeersongeval op het Garnizoenspad in Suriname, ter hoogte van de OS Pomona-school. Dat bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas.

Volgens de eerste informatie gaat het om een grijze Toyota Axio, die vanuit de Vierde Rijweg richting de Vijfde Rijweg reed. Om nog onbekende redenen verloor de bestuurder de controle over het stuur, waarna hij tegen twee masten van respectievelijk de EBS en Telesur botste.

Na de aanrijding kwam het voertuig op een erf tot stilstand. De bewoners van het pand waren zich op dat moment aan het klaarmaken voor het werk, toen zij een harde knal hoorden. Tot hun schrik zagen zij de auto op hun erf staan. Het erf is niet voorzien van een schutting.

Volgens getuigen raakte de 23-jarige bestuurder, A.S., bekneld in het voertuig. Hij liep zeer ernstige verwondingen aan het hoofd op en overleed ter plaatse. De brandweer van Jarikaba kwam ter plekke en heeft het lichaam uit de auto gehaald.

Enkele buurtbewoners verklaarden dat zij een blikje bier op de zitting zagen liggen en dat het voertuig naar alcohol rook. De politie van Kwatta heeft de zaak in onderzoek.