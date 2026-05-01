Vrouw bij thuiskomst overvallen door gewapende roversbende

Een vrouw is afgelopen nacht rond 03.00 uur bij thuiskomst aan de Laan van Louisehof in Suriname overvallen door vijf gemaskerde en gewapende criminelen.

In gesprek met de redactie van Waterkant.Net zegt het slachtoffer dat zij net thuiskwam toen zij in haar woning direct werd aangevallen en onder schot werd gehouden. Haar 16-jarige zoon was op dat moment alleen thuis.

Uit camerabeelden blijkt dat de daders ongeveer drie minuten vóór haar aankomst de woning waren binnengedrongen en zich toegang hadden verschaft. De criminelen maakten 10.000 SRD, 200 euro en 200 Amerikaanse dollar buit. Ook werden waardevolle sieraden uit de slaapkamer weggenomen.

Op de beelden is verder te zien dat de daders zich verplaatsten in een witte Toyota Vitz. De politie van Munder werd na de overval ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.