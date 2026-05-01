Politieofficieren zullen Saya toegang tot kantoorruimtes weigeren bij bezoeken minister Monorath

Een groep officieren van het Korps Politie Suriname zegt aan Waterkant.Net dat zij voortaan de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon de toegang tot kantoorruimtes van justitiegebouwen zullen weigeren wanneer hij tijdens bezoeken van Justitieminister Harish Monorath meeloopt. Dit besluit volgt nadat de regering donderdag in de Nationale Assemblee (DNA) heeft verklaard dat Mixon geen officieel benoemde adviseur is.

Saya liep woensdag samen met Monorath mee tijdens een oriëntatiebezoek aan onder meer de Keuringsdienst en het Regio Bijstandsteam Paramaribo, gevestigd op bureau Geyersvlijt.

Volgens de officieren is de aanwezigheid van Mixon in de kantoorruimtes tijdens dergelijke bezoeken ongewenst, omdat het werk binnen justitie in hoge mate draait om vertrouwelijke informatie die te allen tijde, ook in internationaal verband, beschermd moet worden. Zij benadrukken dat het waarborgen van de integriteit en veiligheid van deze informatie vooropstaat.

Minister Monorath kwam donderdag in DNA onder vuur te liggen van zowel oppositie als coalitie over zijn uitspraak een dag eerder in een interview op Sign-in TV, waarin hij aangaf dat hij Saya als adviseur had aangetrokken en dat daar volgens hem niets mis mee is.

De spanningen liepen hoog op na de antwoorden van de minister op vragen over het aantrekken van Saya en zijn betrokkenheid, waarna de regering op een gegeven moment om een schorsing van de vergadering vroeg. Na hervatting stelde Monorath dat Saya ‘geen adviseur is in de zin van de wet’.

De betrokkenheid van Saya met de minister zorgt voor veel kritiek omdat hij eerder in opspraak kwam in een strafzaak rond witwassen, valsheid in geschrifte en oplichting. De ondernemer werd in 2022 aangehouden door de politie, in verband met een onderzoek naar gebruik van vervalste documenten bij de invoer van een luxe auto. Het gaat om de invoer van een peperdure Aston Martin Vantage waarbij vermoedelijk gebruikgemaakt is van valse dan wel vervalste documenten.

In 2024 werd Mixon uiteindelijk vrijgesproken van witwassen en het Surinaamse Openbaar Ministerie werd niet ontvankelijk verklaard voor valsheid in geschrifte en oplichting.