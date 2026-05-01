Parbode bestaat 20 jaar en wil als eerste Surinaams medium betaalde online journalistiek aanbieden

Parbode Magazine bestaat twintig jaar en grijpt dat jubileum aan om vooruit te kijken. Het blad, dat in mei 2006 voor het eerst verscheen, werkt aan een nieuwe website met betaalmuur en wil daarmee het eerste medium in Suriname worden dat betaalde online journalistiek aanbiedt.

Het magazine begon ooit als opvolger van Paramaribo Post, een bijlage van de Ware Tijd. Toen die werd opgegeven, besloot Jaap Hoogendam een eigen blad op te richten. Leonoor Wagenaar werd de eerste hoofdredacteur.

Volgens de huidige hoofdredacteur Zoë Deceuninck zijn de afgelopen jaren zwaar geweest. Uitgever Hoogendam overleed in 2020, hetzelfde jaar waarin Covid-19 Suriname bereikte. De verkoopcijfers daalden en de redactie moest op zoek naar een nieuwe uitgever.

Toch ziet Deceuninck herstel. Volgens haar blijft er, ondanks digitalisering en snel nieuws, behoefte bestaan aan rust, context en duidelijke journalistiek. Parbode verschijnt sinds 2025 niet meer maandelijks, maar zes keer per jaar.

De redactie werkt daarnaast met een redactiestatuut, ontwikkelt een gedragscode en brengt maandelijks een nieuwsbrief uit met duiding bij belangrijke ontwikkelingen in Suriname. Met de nieuwe website moet onderzoeksjournalistiek straks ook online tegen betaling beschikbaar worden.

Parbode bedankt lezers, abonnees, geïnterviewden, medewerkers, oud-medewerkers, adverteerders en andere betrokkenen voor hun steun in de afgelopen twintig jaar. Volgens het magazine is onderzoeksjournalistiek in Suriname mede dankzij die steun geen droom gebleven, maar realiteit.