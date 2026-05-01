Nieuwe vliegverbinding brengt reizigers uit Guyana dichter bij hartje Paramaribo

Nieuwe vliegverbinding brengt reizigers uit Guyana dichter bij hartje Paramaribo

Reizen tussen Guyana en Suriname moet vanaf vandaag sneller en eenvoudiger worden. MidasSur Aviation Charter Service start dan, in samenwerking met Jags Aviation, met nieuwe chartervluchten op vaste dagen tussen Georgetown en Paramaribo.

Opvallend is dat de vluchten niet landen op de Johan Adolf Pengel-luchthaven, maar rechtstreeks op Eduard Alexander Gummels Airport in Paramaribo. Daarmee komen reizigers dichter bij de stad aan en besparen zij kostbare reistijd.

De verbinding wordt vanaf 1 mei 2026 drie keer per week uitgevoerd: op maandag, woensdag en vrijdag. De vlucht vertrekt om 06.30 uur vanaf Eugene F. Correia International Airport, ook bekend als Ogle, in Guyana en komt om 08.30 uur lokale tijd aan in Paramaribo.

Voor de terugvlucht vertrekt het toestel om 09.00 uur vanaf Eduard Alexander Gummels Airport richting Ogle. Door het tijdsverschil tussen beide landen is de aankomsttijd in Guyana eveneens 09.00 uur lokale tijd.

Volgens MidasSur is de nieuwe verbinding vooral handig voor ondernemers, zakenreizigers en toeristen die hun dag in Suriname optimaal willen benutten.

