Misiekaba: “Veel OK-apparatuur AZP aan vervanging toe; apparaat niersteenvergruizing als noodoplossing ingezet”

Volgens minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) is veel OK-apparatuur voor chirurgische ingrepen bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) aan vervanging toe. Thans is er een specifiek apparaat dat belangrijk is bij operaties, genaamd C-boog, defect.

De onderdelen ter reparatie van het apparaat zijn besteld en worden in de eerste helft van de komende week in Suriname verwacht. Om de dienstverlening te garanderen, is er gezorgd voor een noodoplossing door een apparaat dat bij niersteenvergruizing wordt gebruikt in te zetten.

“Hiermee zijn de noodzakelijke operaties weer aangevangen”, zei de bewindsman donderdag in De Nationale Assemblee (DNA). Hij bedankte de directie van het AZP en de urologen voor hun inzet ondanks schaarse middelen. Misiekaba beantwoordde hiermee vragen van DNA-leden die afgelopen dinsdag hun bezorgdheid uitten over de alarmerende situatie bij de afdeling Urologie van het AZP en de verslechterende staat van de gezondheidszorg.

Aanleiding voor de commotie was een openbare verklaring van de afdeling Urologie, waarin wordt gesteld dat door toenemende tekorten en defecte apparatuur bepaalde noodzakelijke behandelingen voorlopig niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het gaat onder meer om kijkoperaties bij prostaatproblemen, behandelingen van blaastumoren en operaties bij obstructies van de nieren.