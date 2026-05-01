Militair na verkeersongeval beroofd door groep jongens aan de Indira Gandhiweg

Een 50-jarige militair is afgelopen nacht beroofd, kort nadat hij met zijn voertuig een aanrijding had gehad op de Indira Gandhiweg in Suriname.

Het slachtoffer, D.G., deed aangifte bij de politie van Lelydorp. Vernomen wordt dat hij vanuit Para richting de stad reed, toen hij ter hoogte van Libi Makandra achter het stuur in slaap viel.

Daardoor raakte hij van de weg en botste hij met zijn voertuig tegen stenen wegblokken. De auto kon daarna niet meer verder rijden.

Terwijl de militair nog in zijn voertuig zat, werd hij plotseling benaderd en aangevallen door een groep jongens. Tijdens de gewelddadige straatroof werd zijn mobiele telefoon buitgemaakt.

Het slachtoffer liep daarbij een kleine snijwond aan zijn hand op. De politie van Lelydorp heeft de aangifte opgenomen en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

