Geen finale The Voice of Holland voor Danitsia Sahadewsing

Danitsia Sahadewsing (42) uit Suriname heeft de finale van The Voice of Holland 2026 niet gehaald.

In de halve finale ging Sahadewsing de strijd aan met Sanne van Assouw (23) en de 76-jarige Humphrey Bacilio, de oudste deelnemer aan de talentenjacht. Alle drie hebben een sterke performance neergezet.

Werken in de Caribbean

Coach Ilse de Lange koos er uiteindelijk voor om Sanne mee te nemen naar de finale op vrijdag 8 mei.

De deelname van de Surinaamse zangeres aan The Voice of Holland betekende voor haar het vervullen van een langgekoesterde droom en bood haar de kans om haar talent aan een breed Nederlands publiek te laten zien.

Bekijk hieronder de optredens van Danitsia in de halve finale.

