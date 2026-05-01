Eerste lezing belicht invloed van oud-president Jules Wijdenbosch op Suriname

“De erfenis van Jules Albert Wijdenbosch: Grondlegger van bestuurskunde binnen de Surinaamse academische wereld”. Onder dit thema heeft op donderdag 30 april in het Campus Café van de Anton de Kom Universiteit van Suriname de eerste Jules Wijdenbosch-lezing plaatsgevonden. Het betreft een initiatief van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen, studierichting Public Administration.

Met de lezing werd stilgestaan bij de bijzondere verdiensten van Jules Albert Wijdenbosch voor de totstandkoming van de eerdergenoemde studierichting, alsmede zijn betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van de bestuurskundige wetenschap in Suriname.

Tijdens de lezing, verzorgd door Rose-Ann Franklin, stonden het leven, gedachtegoed en de academische nalatenschap van de – op 30 april – precies een jaar overleden oud-president, centraal. Wijdenbosch werd voornamelijk geprezen als grondlegger van de studierichting Bestuurskunde.

De bijeenkomst werd geopend door Maya Manohar, lid van het universiteitsbestuur. Naast Franklin (eveneens bestuurslid) en Manohar behoorden ook docenten, studenten en deskundigen op het gebied van maatschappijwetenschappen, in het bijzonder Public Administration, tot de groep der sprekers.

Franklin, belichtte de academische erfenis van Wijdenbosch en zijn betekenis voor Suriname. In verschillende bijdragen werd stilgestaan bij zijn visie op democratie, bestuur en ontwikkeling. Zo werd onder meer gewezen op zijn overtuiging dat democratie verder gaat dan alleen verkiezingen: “Democratie betekent dat het volk niet alleen kiest, maar ook betrokken blijft.” Ook benadrukte Wijdenbosch het belang van stabiliteit en nationale eenheid voor een goed functionerende democratie, evenals het belang van rechtvaardigheid voor duurzame ontwikkeling. Daarnaast werd Wijdenbosch’ nadruk op de relatie tussen wetenschap en beleid onderstreept.

Enkele citaten uit de boekwerken van Wijdenbosch luiden: “Bestuur is geen macht. Bestuur is dienstbaarheid” en “Academische vrijheid is essentieel: beleid zonder wetenschap wordt willekeur, wetenschap zonder beleid blijft vrijblijvend.”

Franklin sprak het voorstel uit om het instellen van een nationale leerstoel ter ere van Jules Wijdenbosch in overweging te nemen. “Het is onze plicht onze democratische helden te eren. Ze zijn de bouwmeesters van ons huidige politieke systeem.”

Besloten is om de zes boekwerken van Wijdenbosch als verplichte literatuur op te nemen voor de studie Public Administration.