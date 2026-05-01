Bouva stuurt delegatie naar Marokko: “Laat Suriname schitteren”

Suriname wil zich volgende week nadrukkelijker op de kaart zetten als investeringsbestemming. Een delegatie van overheid en bedrijfsleven vertrekt onder leiding van ambassadeur Reggie Nelson naar Marokko voor de Economic Promotion Week, die van 4 tot en met 8 mei plaatsvindt.

De missie volgt op het officiële bezoek van minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking aan Marokko in januari 2026. Tijdens dat bezoek werd een roadmap voor samenwerking voor de periode 2026-2028 ondertekend.

Tijdens de Economic Promotion Week in Rabat, Casablanca en Dakhla moet die samenwerking concreter worden. Suriname wil handelskansen verkennen, partnerschappen aangaan en vervolgstappen zetten in sectoren als energie, mijnbouw, landbouw, toerisme, handel en financiële dienstverlening.

Opvallend is dat Suriname Marokko nadrukkelijk ziet als toegangspoort tot Afrika. De delegatie zal onder meer gesprekken voeren met Marokkaanse overheidsinstanties, investeringsorganisaties, financiële instellingen en bedrijven, waaronder OCP Africa en Casablanca Finance City.

Van de missie worden meetbare resultaten verwacht. Zo wordt gekeken naar investeringen in hernieuwbare energie, samenwerking rond olie en gas, markttoegang voor Surinaamse producten, industriële ontwikkeling en financiële samenwerkingsmogelijkheden.

Minister Bouva ontving de delegatie donderdag op zijn kantoor en drukte de leden op het hart om Suriname krachtig te presenteren. Zijn boodschap was duidelijk: vertel het verhaal van Suriname en laat zien wat het land te bieden heeft.