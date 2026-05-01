BOG voert strikte kledingregels in: geen slippers, shorts of mouwloze kleding toegestaan

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in Suriname heeft nieuwe en duidelijke kledingvoorschriften ingevoerd voor bezoekers van zijn locaties. Met deze maatregel wil de instantie een professionele, respectvolle en veilige omgeving waarborgen.

Volgens de bekendmaking zijn slippers voortaan niet toegestaan bij een bezoek aan het BOG. Ook het dragen van korte broeken, leggings en gescheurde broeken wordt niet langer geaccepteerd. Daarnaast is kleding zonder mouwen, zoals hemdjes, verboden.

Bezoekers worden nadrukkelijk gevraagd om in gepaste en nette kleding te verschijnen. Het BOG benadrukt dat deze regels gelden voor iedereen die de locatie betreedt.

Met deze stap wil de gezondheidsinstantie bijdragen aan een representatieve omgeving waarin zowel personeel als bezoekers zich comfortabel en serieus genomen voelen. Het BOG rekent daarbij op het begrip en de medewerking van het publiek.