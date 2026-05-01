8 kinderen en 6 volwassenen succesvol behandeld tijdens hartmissie in Thorax Centrum Paramaribo

Het Thorax Centrum Paramaribo kijkt met trots terug op een succesvolle hartmissie die werd uitgevoerd in de periode van 20 tot en met 24 april. Tijdens deze missie zijn 8 kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 12 jaar en 6 volwassenen succesvol behandeld.

De medische ingrepen bestonden onder meer uit het sluiten van aangeboren hartafwijkingen zoals ASD en PDA, evenals ballondilataties en kinderhartcatheterisaties. Deze behandelingen dragen in belangrijke mate bij aan een betere gezondheid en toekomstperspectief voor de patiënten in Suriname.

De missie kwam tot stand dankzij de nauwe samenwerking tussen lokale en internationale specialisten. Kindercardioloog dr. A. Juliana werkte hierbij samen met een team uit Nederland van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), bestaande uit professor N. Blom, professor R. Winter en zr. E. Nagtegaal. Ook drs. R. Biharising en haar anesthesieteam, evenals het personeel van de angiokamer en de kinderafdeling, leverden een belangrijke bijdrage aan het succes van deze missie.

Daarnaast werd de missie mede mogelijk gemaakt door een waardevolle donatie van Stichting Little Heroes, via zr. E. Nagtegaal. Dankzij deze bijdrage konden essentiële medische devices worden ingezet, onder andere voor het sluiten van ASD’s. Deze materialen vertegenwoordigen een waarde van duizenden euro’s per stuk en zijn van grote betekenis voor de behandeling van de patiënten.

Het Thorax Centrum Paramaribo spreekt zijn oprechte dank uit aan alle betrokkenen die zich hebben ingezet voor deze missie. Dankzij deze gezamenlijke inspanning hebben meerdere patiënten de zorg ontvangen die zij hard nodig hadden.