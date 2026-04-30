VS schenkt grote partij goederen aan Korps Politie Suriname

De Verenigde Staten hebben opnieuw steun verleend aan de Surinaamse veiligheidssector. De Amerikaanse Chargé d’Affaires Paul Watzlavick droeg woensdag 29 april een grote partij goederen over aan minister Harish Monorath van Justitie en Politie, bestemd voor het Korps Politie Suriname.

De overhandiging vond plaats op het hoofdbureau van politie aan de Duisburglaan. Minister Monorath nam de goederen officieel in ontvangst en droeg deze daarna symbolisch over aan korpschef M. Pinas.

Opvallend is dat de schenking volgt kort nadat eerder deze week al goederen waren overhandigd aan commissaris E. Hunte, hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit, ten behoeve van het Arrestatie Team.

Tijdens de plechtigheid werd benadrukt dat Suriname en de Verenigde Staten al langere tijd samenwerken op het gebied van veiligheid, training, capaciteitsversterking en ondersteuning van de rechtshandhaving.

Volgens de sprekers is die samenwerking van belang bij de bestrijding van criminaliteit in verschillende vormen. De schenking wordt gezien als een bijdrage aan de verdere versterking van het KPS en de nationale veiligheidsstructuren.

Met de nieuwe ondersteuning onderstrepen de Verenigde Staten en Suriname opnieuw hun bilaterale samenwerking op het gebied van veiligheid en rechtshandhaving.