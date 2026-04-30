Voertuigen niet meer rijdbaar na zware botsing

Een Toyota Spacio en een Toyota Harrier zijn woensdagavond hard met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Hooge- en Waaldijkstraat in Suriname.

Eén persoon raakte gewond en is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De exacte oorzaak van de aanrijding is nog onduidelijk. Volgens omstanders heeft de bestuurder van de Harrier geen voorrang verleend, wat tot de botsing heeft geleid.

Beide voertuigen waren niet meer rijdbaar en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De politie heeft de zaak in onderzoek.