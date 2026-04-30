Schoolmaaltijden moeten straks ook Surinaamse boeren en producenten versterken

Suriname heeft woensdag 29 april een eerste stap gezet richting een breder schoolvoedingsprogramma. Op de G.V. Callenderschool te Geyersvlijt werd een pre-pilotproject gelanceerd, waarbij niet alleen gezonde maaltijden voor kinderen centraal staan, maar ook het gebruik van lokale producten.

Opvallend is dat zeker 70 procent van de voeding uit Surinaamse producten zal bestaan. Volgens projectcoördinator Tania Liew-A-Soe is dat een bewuste keuze, omdat hierdoor ook landbouwers, veetelers en andere lokale producenten in de keten kunnen meeprofiteren.

President Jennifer Simons, die bij de lancering aanwezig was, benadrukte dat kinderen moeten kunnen eten én naar school moeten gaan. Volgens haar is deze eerste fase vooral bedoeld om het systeem goed voor te bereiden en uit te testen, voordat het project groter wordt uitgerold.

De focus ligt in deze pre-pilot vooral op kinderen die behoefte hebben aan een maaltijd. In het komende schooljaar moet een pilotfase volgen, waarbij meerdere scholen worden betrokken. Daarna moet duidelijk worden wat goed werkt en wat nog verbeterd moet worden.

Op langere termijn wil de regering toe naar een situatie waarin alle kinderen op school een maaltijd kunnen krijgen. Simons ziet het programma daarbij niet alleen als steun voor leerlingen, maar ook als stimulans voor de Surinaamse productie.

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wees erop dat goede voeding belangrijk is voor de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen. Hij benadrukte daarnaast dat ook beweging een vaste plek moet krijgen binnen het onderwijsproces.

Minister Lalinie Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport noemde goede voeding geen luxe, maar een basisvoorwaarde voor groei, concentratie en gelijke kansen. Volgens haar is het project een investering in kinderen, hun toekomst en uiteindelijk ook in de samenleving.