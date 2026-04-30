Monorath: “Ik vraag me af waar Jogi zijn mond vijf jaar lang was”

“Ik vraag me af waar Jogi zijn mond was vijf jaar lang toen hij in die regering zat”, zegt minister Harish Monorath van Justitie en Politie in Suriname (JusPol) als reactie op de uitlatingen van VHP-parlementariër Mahinder Jogi.

De VHP’er zei dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) dat Monorath bij zijn aantreden criminelen geadviseerd heeft om hem niet te testen en dat hij de criminelen zal gaan halen. Nu blijkt echter juist het tegendeel en wordt de minister elke dag door criminelen getest, aangezien de aanpak van de criminaliteit veel te wensen overlaat.

Monorath zei in een interview op Sign-in tv dat de kritiek ongegrond te vinden, omdat hij nu werkt met wat hij van de vorige regering heeft overgenomen. Nu zit hij al negen maanden als minister aan en hoort hij steeds dat de criminaliteit is verruwd. Echter vindt hij dat de criminaliteit steeds nieuwe vormen aanneemt. Nu is er bijvoorbeeld sprake van meer georganiseerde misdaad en bendevorming.

“Ze komen uit Brazilië en nieuwe ideeën komen naar Suriname. En wij moeten daarop inspelen. Dat is alles wat we doen. Kijk naar hoeveel lijken we de afgelopen periode hebben gevonden. Meer dan tien lijken. En cijfers liegen niet. Als je kijkt naar statistieken, dan had je vroeger 23 gevallen per dag. Als je alles optelt, heb je nu 5 tot 7 per dag. Wanneer iemand in je huis komt, je slaat en steekt, dan heb je niets aan statistieken. Want dan was jij het slachtoffer op dat moment. Het doet pijn”, stelt de minister.

Volgens de bewindsman is criminaliteit wel op alle niveaus gedaald en worden alle beschikbare middelen en manschappen ingezet. “Maar het is wel minder op alle niveaus. Dus als je overall kijkt, doen we ons best met wat we hebben. Ik heb 300 miljoen SRD aan operationele diensten, 2.773 manschappen bij de politie en in totaal met KBS, KPA en BBS 5.500. Dit is waarmee ik moet werken. Ik heb acuut 5.000 politiemannen en meer voertuigen nodig. Maar ik klaag niet”, aldus de minister.