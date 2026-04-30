Jogi over RvC’s en RvT’s: “De ene fiasco naar de andere volgt”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi heeft dinsdag informatie van de regering gevraagd over wat precies het beleid is met betrekking tot de invulling van RvC’s en RvT’s bij staatsbedrijven in Suriname.

Volgens de politicus is in de afgelopen periode gebleken dat RvC’s en RvT’s alleen maar voor meer fiasco’s zorgen, zoals dat recent ook het geval is geweest bij Canawaima en ook het Viskeuringsinstituut (VKI).

“Wij zien dat de ene fiasco naar de andere volgt. Het begon bij de Melkcentrale, waaide over naar het SZF. Tenslotte kwam het bij Canawaima en nu is het bij de SLM en VKI. Loyaliteit en politieke loyaliteit zijn goed. Maar begrenzing en kwaliteit zijn nodig”, zei Jogi.

Volgens de parlementariër is de export van vis één van de sub sectoren in de agrarische sector die goed is voor zeker 80 miljoen US dollars op jaarbasis. Door het politiek gekibbel bij het VKI is hij bang dat straks de visexport zal afnemen.

“Maar wanneer het politiek gekibbel bij VKI zo doorgaat en deskundigheid ontbreekt, ben ik bang dat die visexport straks gaat afnemen. Omdat er ernstige twijfels zullen ontstaan over de kwaliteit van certificering en de naleving van regels om te kunnen voldoen aan de export van vis.

Er zijn mensen die miljoenen hebben geïnvesteerd in koel- en opslagfaciliteiten, vangvaartuigen, netten en toebehoren. Beseft de president waarmee de regering bezig is, wanneer zij zo nattevingerwerk tentoonstelt? Alleen ten gunste van politieke loyalisten. Terwijl sectoren kapotgaan”, aldus Jogi.