E-bike vliegt spontaan in brand tijdens het rijden

Een jeugdig meisje op een e-bike kreeg vanmiddag de schrik van haar leven toen het rijtuig waarop zij reed spontaan in brand vloog aan de Amazonestraat in Suriname

De bestuurder stapte bij een woning af en zocht hulp in de omgeving. Binnen enkele minuten stond de e-bike volledig in lichterlaaie.

De eigenaar van de woning zag het voorval en schakelde de brandweer in. In afwachting van hun komst had hij de brand inmiddels al geblust met een tuinslang.

De brandweer was snel ter plaatse en hoefde niet in te grijpen. Wel plaatsten zij de e-bike in een goot langs de weg.

De oorzaak van de brand is niet bekend.