HomeOnderwerpenJustitie en politieDouane Nederland onderschept 22 kilo hasj in compressor op weg naar Suriname
Justitie en politieNieuws uit NederlandUitgelicht

Douane Nederland onderschept 22 kilo hasj in compressor op weg naar Suriname

-

0
hasj onderschept 29 april 2026
Foto via douane Nederland.

De Nederlandse douane heeft op woesdag 29 april 22 kilo hasj onderschept in de haven van Vlissingen. De drugs zaten verstopt in een compressor. Dat is een apparaat dat perslucht maakt om met pneumatisch gereedschap te werken.

De compressor lag in een container die op weg was naar Suriname. De container was een groupage container met geschenkzendingen voor particulieren.
 
De container werd gecontroleerd op basis van een risicoanalyse van het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC). Het DLTC kan op basis hiervan containers selecteren die aan een grondige controle onderworpen worden.
 
De douaniers controleerden de container met een speurhond, die aansloeg op de doos met de compressor. Bij het openen van de compressor vonden ze de blokken hasj in de tank verstopt.

De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival