Chinese vrouw verliest groot bedrag in casino; krijgt hevige hoofdpijn en overlijdt

Een 47-jarige Chinese vrouw is rond middernacht dood binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De vrouw, S.L., woonde aan de Burenstraat in Suriname samen met een man, terwijl haar echtgenoot in China verblijft. Volgens de bewoner waren zij eerder op de avond samen naar een casino geweest. Bij thuiskomst stapte de vrouw uit de auto en ging direct naar haar kamer.

Daar klaagde zij over hevige hoofdpijn en gaf zij aan te willen liggen. De bewoner verklaarde dat S.L. in het casino een groot geldbedrag had verloren, maar kon niet aangeven om welk bedrag het precies ging.

Toen de pijn aanhield, vroeg de vrouw hem haar zus te bellen. Die arriveerde per taxi en merkte dat de gezondheidstoestand van S.L. zorgwekkend was.

Kort daarna wilde de vrouw naar het toilet, maar zij reageerde vervolgens niet meer. Haar zus en de bewoner troffen haar daar bewusteloos aan. Zij werd naar haar kamer gebracht, waarna direct een ambulance werd ingeschakeld.

Bij aankomst op de Spoedeisende Hulp bleek dat de vrouw geen tekenen van leven meer vertoonde. De politie van bureau Centrum is belast met het onderzoek.