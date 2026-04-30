Brunswijk zet Jones uit DNA-vergaderzaal: “Gewoon a man wan stel eng aan!”

Fungerend voorzitter Ronnie Brunswijk heeft vandaag NDP-parlementariër Ebu Jones uit de vergaderzaal van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) gezet. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van Brunswijk aan Jones, om niet door de vergaderzaal te schreeuwen, gaf de NDP’er geen gehoor. Uiteindelijk vroeg Brunswijk de politie om Jones maar buiten te zetten.

“Dit ga ik niet accepteren! Jij gaat naar buiten!”, zei Brunswijk. Het incident ontstond nadat Jones in de zaal mopperde na uitlatingen van VHP’er Kishan Ramsukul over de werkwijze van minister André Misiekaba. Brunswijk vroeg Jones toen om zijn mond te houden.

Jones vond dat Brunswijk niet zo tot hem moest praten. Terwijl het geschreeuw van Jones doorging, probeerden Edgar Sampie en Ronny Asabina de parlementsvicevoorzitter zover te krijgen om de vergadering te schorsen. Brunswijk weigerde dat en vond dat Jones eerst uit de zaal moest alvorens hij dat zou doen.

Jones vond toen dat het er niet zo aan toe gaat en dat Brunswijk de regels niet kent. “Je haalt niemand uit die zaal als die vergadering niet geschorst is”, zei Jones. Tegen Asabina en Sampie zei Brunswijk dat Jones zich gewoon wilde aanstellen. Uiteindelijk koos Brunswijk er toch voor om de vergadering te schorsen.

Na hervatting van de vergadering verontschuldigde Brunswijk zich tegenover de Surinaamse samenleving voor het besluit dat hij heeft moeten nemen, aangezien het niet zijn bedoeling is om mensen buiten te zetten. Uiteindelijk zijn er regels in de vergadering waaraan eenieder zich moet houden.

Het is niet de eerste keer dat Jones zich heeft misdragen tijdens de vergadering. In oktober 2024 werd hij ook al eruit gezet door DNA-vicevoorzitter Dew Sharman, toen Jones buiten de microfoon om bleef schreeuwen: