Braziliaan met maskers, kogelwerend vest en wapens aangehouden bij Stolkertsijver

Een 26-jarige man van Braziliaanse afkomst is dinsdagmorgen bij de controlepost te Stolkertsijver aangehouden op verdenking van voorbereiding op diefstal met geweldpleging. De verdachte A.D.A. verbleef volgens de politie illegaal in Suriname en had bij zijn aanhouding opvallende spullen bij zich.

Tijdens controle troffen medewerkers van het Regio Bijstand Team Oost vier maskers, meerdere handschoenen en een kogelwerend vest bij hem aan. Die vondst was voor de politie reden om hem direct aan te houden. De man werd vervolgens overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten voor verder onderzoek.

De zaak kreeg daarna een nog ernstiger wending. Bij onderzoek op zijn verblijfplaats werden twee vuistvuurwapens en meerdere dozen munitie aangetroffen en in beslag genomen. Het ging onder meer om 25 hagelpatronen van kaliber 12 en tientallen scherpe patronen van 7.65 mm van het merk Browning.

Volgens de politie bestaat het vermoeden dat A.D.A. mogelijk ook betrokken is geweest bij andere roofovervallen in het binnenland. Daarnaast heeft de afdeling Kapitale Delicten contact gelegd met de Braziliaanse politie. Daaruit bleek dat de verdachte ook door de Braziliaanse autoriteiten wordt gezocht voor ernstige misdrijven.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is A.D.A. in verzekering gesteld. Het onderzoek wordt voortgezet.