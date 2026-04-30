Bizar: man brengt stoffelijke resten van zus naar bank om spaargeld te krijgen

In India heeft een bizar incident voor grote opschudding gezorgd. In de deelstaat Odisha nam een man de opgegraven stoffelijke resten van zijn zus mee naar een bank om haar overlijden te bewijzen, in een poging haar spaargeld te kunnen krijgen. Het betrof ongeveer 20.000 roepies, omgerekend zo’n 180 euro.

De man probeerde al langere tijd geld op te nemen van de rekening van zijn eerder dit jaar overleden zus, maar liep telkens vast op administratieve eisen. Omdat hij geen officiële overlijdensakte kon overleggen, kreeg hij geen toegang tot het geld. Volgens lokale berichten begreep hij de regels niet goed en voelde hij zich niet serieus genomen door de bank.

Uit pure frustratie besloot hij daarop tot een schokkende actie: hij groef het lichaam van zijn zus op en nam de resten mee naar het bankkantoor. Daar toonde hij deze aan medewerkers als bewijs van haar overlijden. Klanten en personeel reageerden geschokt, terwijl beelden van het incident zich razendsnel verspreidden via sociale media.

De bank heeft inmiddels laten weten dat nooit is gevraagd om dergelijk bewijs. Volgens de instelling zijn er duidelijke procedures waarbij officiële documenten nodig zijn, zoals een overlijdensakte en bewijs van erfgenaamschap.

De politie werd erbij gehaald en de man moest het lichaam opnieuw begraven. Wat er verder is besloten over eventuele maatregelen tegen hem is nog niet duidelijk.

Het bizarre voorval heeft in India een discussie losgemaakt over bureaucratie en de moeilijkheden waarmee mensen in arme en afgelegen gebieden te maken hebben. Veel mensen vinden dat dit incident laat zien hoe ingewikkeld regels kunnen uitpakken voor burgers die niet goed geïnformeerd zijn.