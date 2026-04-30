Bestuurder veroorzaakt aanrijding en duikt in trens

Twee voertuigen zijn vanmorgen met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Kolonistenweg en Margarethalaan in Suriname.

De veroorzaker is daarbij met zijn auto in de trens langs de Margarethalaan beland. Het niet verlenen van voorrang op de kruising heeft geresulteerd in de aanrijding.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De auto in de trens werd door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd.