Bee over Saya: “Een vriendendienst maakt zo iemand nog niet tot adviseur”

Minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken (BiZa) zei vandaag in De Nationale Assemblee (DNA) dat zijn collega van JusPol, Harish Monorath, ongelukkigerwijs in een interview heeft aangegeven dat de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon is aangetrokken als adviseur.

“Laat me zeggen dat dat niet zo is. We hebben een traject om te benoemen. En dat gaat nadat er een voorstel komt bij de RvM. Daar wordt het behandeld en dan gaat het naar het ministerie van BiZa voor de vaststelling en dan pas kan je stellen dat hij adviseur is bij een bepaald ministerie of c.q. een minister.

Dus een vriendendienst maakt zo iemand nog niet tot adviseur van een minister”, zei Bee, kort voordat Monorath op gestelde vragen van het parlement zou ingaan.

Volgens de bewindsman is zo’n voorstel tot aanstelling van Saya nog niet binnengekomen bij de RvM of BiZa. Binnen het parlement ontstond beroering over de mededeling van Bee, aangezien Monorath publiekelijk aangaf dat Saya als zijn adviseur is aangetrokken.

Volgens NDP’er Silvana Afonsoewa moet de samenleving uitspraken van de minister kunnen geloven, aangezien het om een minister gaat die waakt over de veiligheid van het land. ABOP’er Edgar Sampie stelde dat Saya gratis een vriendendienst aanbiedt. Hij vond de kritiek onterecht, aangezien Saya eerder wel goed was om propaganda te maken voor een bepaalde politieke partij en nu ineens niet goed is.

Monorath stelde dat hij slechts heeft aangegeven dat hij zich laat adviseren door iemand die onbezoldigd is en geen kantoor of spullen heeft van het ministerie. Volgens hem dient een minister van JusPol zich verplicht door alle lagen van de samenleving te laten informeren om intelligence te krijgen, zodat het beleid beter en gerichter gemaakt kan worden.