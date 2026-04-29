Vrouw met epilepsie overlijdt na val in met water gevulde goot

De 42-jarige P.G., die bekend was met epilepsie, is op dinsdag 28 april om het leven gekomen nadat zij in een met water gevulde goot langs de Geepstraat in Nickerie was gevallen.

Waterkant.Net verneemt dat de vrouw na haar val pas na enige tijd werd opgemerkt. Zij werd vervolgens door haar man en zoon uit de goot gehaald, maar vertoonde op dat moment geen tekenen van leven meer.

De politie werd gealarmeerd over het voorval in de Van Pettenpolder en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde officieel het overlijden van de vrouw vast.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam door een uitvaartbedrijf afgevoerd naar het mortuarium en vrijgegeven aan de nabestaanden.