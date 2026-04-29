HomeOnderwerpenJustitie en politieVrouw met epilepsie overlijdt na val in met water gevulde goot
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vrouw met epilepsie overlijdt na val in met water gevulde goot

-

0
Opnieuw zelfmoord schoolgaande tiener in Suriname

ADJUMA Party

De 42-jarige P.G., die bekend was met epilepsie, is op dinsdag 28 april om het leven gekomen nadat zij in een met water gevulde goot langs de Geepstraat in Nickerie was gevallen.

Waterkant.Net verneemt dat de vrouw na haar val pas na enige tijd werd opgemerkt. Zij werd vervolgens door haar man en zoon uit de goot gehaald, maar vertoonde op dat moment geen tekenen van leven meer.

De politie werd gealarmeerd over het voorval in de Van Pettenpolder en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde officieel het overlijden van de vrouw vast.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam door een uitvaartbedrijf afgevoerd naar het mortuarium en vrijgegeven aan de nabestaanden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival