Spanje onderschept 120 kilo cocaïne in containers met houtblokken uit Suriname

Spaanse autoriteiten hebben vorig jaar in de haven van Algeciras 120 kilo cocaïne onderschept, maar pas deze week informatie en beelden van de drugsvangst vrijgegeven. De drugs waren verborgen in vijf zeecontainers met houtblokken uit Suriname.

De operatie werd uitgevoerd door de Spaanse douane (Vigilancia Aduanera) en de nationale politie. De drugs waren op professionele wijze verstopt in speciaal aangebrachte dubbele bodems in de structuur van de containers, die volgens de documenten waren geladen met ruw hout.

Het onderzoek kwam op gang na informatie van internationale partners en stond onder leiding van de speciale antidrogafiscale dienst in Algeciras. Op basis van deze informatie konden de autoriteiten de verdachte containers lokaliseren en inspecteren.

Na grondige controle werd de cocaïne ontdekt, waarna een uitgebreid onderzoek volgde naar de betrokken logistieke keten. Daarbij werd onder meer gekeken naar transportdocumenten en bedrijfsstructuren die gebruikt werden om de zending een legale schijn te geven.

In totaal zijn drie verdachten aangehouden. Volgens de politie gaat het om twee personen die verantwoordelijk waren voor de logistieke coördinatie van het transport en een derde persoon die als stroman fungeerde om de operatie te legitimeren.

De haven van Algeciras geldt als een van de belangrijkste toegangspoorten tot Europa voor goederenverkeer. Criminele netwerken maken steeds vaker gebruik van deze handelsroute om grote hoeveelheden drugs in containers te smokkelen naar verschillende Europese landen.

De zaak is in handen van de onderzoeksrechter in Algeciras en maakt deel uit van een bredere strijd tegen internationale drugshandel.