Schutter vast in zaak schietpartij waarbij man been verloor

Een man die verantwoordelijk wordt gehouden voor een schietpartij vorig jaar aan de Indira Gandhiweg, waarbij het slachtoffer uiteindelijk zijn been verloor, heeft zich na ruim een jaar bij de politie gemeld.

Het schietincident vond plaats in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 maart 2025, ter hoogte van winkel Vietnam. De politie van Latour kreeg die nacht de melding dat een man in zijn been was geraakt door een kogel. Ter plaatse bleek dat het ging om twee mannen die elkaar kenden en al langere tijd onenigheid met elkaar hadden, meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens het onderzoek draaide het conflict om een betalingskwestie. Tijdens de confrontatie zou de verdachte P.O., alias ‘Chow Chow’ op een gegeven moment een vuurwapen hebben gebruikt en zijn tegenstander in het been hebben geschoten. Het slachtoffer werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar het gewonde been uiteindelijk door het medisch team werd geamputeerd.

Na het incident bleef de verdachte enige tijd uit handen van de politie. De afdeling Kapitale Delicten spoorde hem op, waarna hij zich uiteindelijk zelf meldde op het politiebureau. Daar werd hij direct aangehouden.

Bij zijn voorgeleiding heeft P.O. bekend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het strafbare feit. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat hij het gebruikte vuurwapen na de schietpartij zou hebben verkocht aan een derde.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze ernstige schietzaak duurt voort.