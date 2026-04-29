Sapoen vraagt Landveld eer aan zichzelf te houden als hij geen concrete oplossing heeft voor situatie luchtverkeersleiders

NDP-parlementariër Raymond Sapoen adviseert heeft TCT-minister Raymond Landveld om terstond de eer aan zichzelf te houden en op te stappen indien hij nu geen concrete oplossing heeft voor de situatie met de luchtverkeersleiders en gewoon wil wachten tot het volgende incident zich weer voordoet op de luchthaven.

“Wij maken ons regionaal en internationaal onsterfelijk belachelijk met deze onvoorspelbare situatie binnen de luchtvaartsector. Zo kan het niet verder”, zei Sapoen dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens de politicus heeft Landveld twee maanden terug ook geen enkele garantie aan het parlement kunnen geven dat deze ernstige incidenten zich niet meer zouden herhalen. Nu weet hij niet of de bewindsman een ander verhaal heeft dan gewoon aangeven dat de regering bezig is met de financiële waardering, pas gestarte opleiding en aankoop van apparatuur.

Volgens Sapoen heeft Suriname al enkele jaren te maken met een gevaarlijke ontwikkeling in de luchtvaart, waarbij nu een vast ritueel is ontstaan, namelijk: staking of ziekmelding van luchtverkeersleiders, onbemande luchtvaarttoren, geannuleerde vluchten of vluchten die moeten uitwijken naar andere landen.

“Na een dag krijg je interventie vanuit de president en de volgende dag is er weer normalisatie. En daarna is het weer wachten op de volgende actie die onvermijdelijk zit aan te komen. Deze ontwikkeling, die desastreus is voor de sector, vliegmaatschappijen en passagiers, kunnen wij niet langer accepteren. En terwijl we ons nu moeten voorbereiden op de rush van oil and gas straks in 2028, functioneert onze verkeerstoren eigenlijk als een knipperlicht”, zei Sapoen.

“Dit is een grote schande”, zei NPS-parlementariër Ivanildo Plein. Voor Plein is belangrijk welke afspraken er nu tussen de regering en de luchtverkeersleiders zijn gemaakt en of er garantie kan worden geboden dat zoiets zich niet meer zal herhalen.