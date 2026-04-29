Parlementariër Jogi: “Ze testen die minister elke dag”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi is bezorgd over de verdere verruwing van de criminaliteit in Suriname. Volgens de politicus heeft JusPol-minister Harish Monorath bij zijn aantreden criminelen geadviseerd om hem niet te testen en dat hij de criminelen zal gaan halen. Nu blijkt echter juist het tegendeel.

“De aanpak van de criminaliteit laat veel te wensen over. Mensen worden op klaarlichte dag georganiseerd beroofd. En de minister zei bij zijn aantreden: ‘no test mi’. Maar ze testen die minister elke dag. Wat doet die minister?”, zei Jogi dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Eerder zei ook de fractiegenoot van Jogi, Chuanrui Wang, dat in de praktijk het veiligheidsgevoel heel anders is. Zo zijn meerdere supermarkten in buurten zoals Clevia, waar burgers jarenlang met open ramen en deuren konden slapen, in korte tijd slachtoffer geworden van zware roofovervallen. Dat betekent dat er toch iets mis is.

Volgens de politicus heeft ook de vorige minister van JusPol steeds naar criminaliteitscijfers verwezen, terwijl het in de praktijk anders was. Zo durven veel burgers in de avonduren niet meer over straat te lopen.

Ook NDP-parlementariër Ebu Jones vond dat de criminaliteit beter aangepakt moet worden. Volgens Jones moet de minister misschien harder optreden tegen de mensen die ervoor hebben gezorgd dat de politie niet naar behoren kan functioneren. De NDP’er rekent erop dat Monorath de samenleving veilig kan houden en zich niet zal laten testen.