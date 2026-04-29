Nederlander aangehouden op luchthaven Zanderij voor afpersing en bedreiging van casino-eigenaar

Politieambtenaren van de afdeling Kapitale Delicten (KD) hebben in samenwerking met de Militaire Politie (MP) de verdachte S.P. aangehouden op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven in Suriname, kort voordat hij het land wilde verlaten.

De aanhouding volgde op een aangifte die de benadeelde casino-eigenaar L.V. op dinsdag 31 maart deed bij het politiebureau Kwatta. Hij verklaarde slachtoffer te zijn geworden van afpersing en bedreiging door een groep mannen. Volgens de aangever vonden de feiten plaats bij een casino aan de Kwattaweg.

Vanwege de ernst van de zaak werd het onderzoek overgedragen aan de afdeling KD. Na intensief speurwerk wist de politie een groot deel van de verdachten in beeld te brengen.

De verdachte S.P., die de Nederlandse nationaliteit bezit, stond op het punt te vertrekken toen hij door KD en de MP werd opgespoord en aangehouden op luchthaven Zanderij. Een andere verdachte, Y.I., eveneens Nederlander, zou via Frans-Guyana zijn uitgeweken naar Europa. De politie werkt aan zijn opsporing en aanhouding.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is S.P. hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De politie sluit meerdere aanhoudingen in deze zaak niet uit.