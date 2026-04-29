Na een week nog geen spoor van vermiste jongemannen in Tibiti-bosgebied

Gianzo Etnel (links) en Sercinio Ansoe.

Gianzo Etnel (19) en Sercinio Ansoe (21), die op woensdag 22 april tijdens het jagen in het Tibiti-bosgebied vermist zijn geraakt, zijn na een week nog altijd niet gevonden.

De grootschalige, gezamenlijke zoekactie van politie, militairen en lokale bewoners wordt onverminderd voortgezet. Bij de operatie in West-Suriname worden onder meer drones van de politie en helikopters van het leger ingezet, in de hoop de vermiste jongemannen zo snel mogelijk te lokaliseren.

In eerste instantie werd een zoekactie opgestart door een groep van circa elf personen, maar nadien is deze door de Surinaamse autoriteiten opgeschaald. De eenheden blijven gedurende de nacht in het bos bivakkeren om de zoekactie ononderbroken voort te zetten.

De politie van bureau Zanderij heeft pas donderdag 23 april een telefonische melding ontvangen van de vermissing van twee jongemannen. Volgens de melder is het tweetal sinds woensdag 22 april vermist geraakt in een bosgebied dat zich op ongeveer 15 kilometer afstand bevindt van het Greenheart houtverwerkingsbedrijf.

Personen die over informatie beschikken die kan bijdragen aan het terugvinden van de vermisten, worden verzocht contact op te nemen met het dichtstbijzijnde politiebureau of te bellen naar het alarmnummer 115.

