Minister Monorath: Saya is een van mijn vier adviseurs, niets mis mee

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie in Suriname heeft vanmorgen tijdens een bezoek aan politiebureau Geyersvlijt in een interview met Sign-in TV duidelijkheid verschaft over de betrokkenheid van de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon bij het ministerie.

De bewindsman gaf aan dat Saya is aangetrokken als een van zijn vier adviseurs en dat daar niets mis mee is.

“Ik zit als minister aan en wij hebben de bevoegdheid om onze adviseurs aan te trekken. Ik heb Saya aangetrokken als adviseur. Non-profit, hij wordt niet betaald, hij heeft geen budget, hij heeft geen begroting, hij heeft geen kantoor op me ministerie en hij zit niet op me ministerie. Maar hij is wel in het veld mijn adviseur. En als hij opmerkingen heeft, als er adviezen zijn, als er tips zijn, dan komen die dingen wel bij me aan ja”, aldus Monorath over zijn adviseur die ook aanwezig was bij het bezoek.

De minister zegt dat er adviseurs zijn op verschillende vraagstukken. “Als ik ga zitten daar in die mooie kooi van me, tapsey me sdon nanga alla den leerman san de, nanga alla den konman, me sdon tapsey mi nen si, hoe heb je informatie over die samenleving”, aldus Monorath.

“Wij hebben afgestemd, ik heb gevraagd en hij heeft zich aangeboden om zijn kennis met ons te delen en ik maak gebruik van die kennis”, aldus de bewindsman. Op de vraag of Saya hem goed adviseert, antwoordde hij bevestigend met een duidelijke ja.