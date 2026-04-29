Man overleden na metershoge val bij rijstbedrijf in Nickerie

Opnieuw tragisch nieuws uit het westen van Suriname. De 43-jarige S.K. is dinsdagavond 28 april om het leven gekomen na een metershoge val bij een rijstbedrijf te Hamptoncourtpolder in Nickerie.

Waterkant.Net verneemt dat de man in de ochtend bezig was met werkzaamheden toen hij naar beneden viel en hard op een betonnen vloer terechtkwam.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum. Daar bezweek hij in de avond aan zijn opgelopen letsels.

Hoe de val precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld.